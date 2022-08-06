Кім оцінив ймовірність захоплення Миколаєва окупантами найближчим часом

Серпень, 06 в 9:09

Російські окупанти не зможуть найближчим часом захопити Миколаїв. Це просто нереально.

Таку думку висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він пояснив, що зараз лінія фронту на Півдні України розтягнута. Ситуація там справді напружена, але контрольована.

За словами Кіма, навіть якщо окупанти просуватимуться по 200 м чи кілометр на день, то їм знадобиться дуже багато часу, щоб просунутися на 30 км.

Зараз дивляться

– Можливо, у них є план десь за пів року взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально. До того ж, передусім, окупанти намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонщини, щоб зафіксувати хоч якусь “перемогу”, – наголосив голова Миколаївської ОВА.

Віталій Кім додав, що необхідності проводити обов’язкову евакуацію з Миколаєва наразі немає. Але люди можуть виїжджати з міста добровільно.

За словами Кіма, наразі у Миколаєві немає жодних проблем з транспортом, пальним чи їжею.