Август, 05 в 9:01

В одном из районов Николаева прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Обновлено в 9.01. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью и утром 5 августа враг обстрелял Корабельный район Николаева.

Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг. Также возник пожар на открытой территории в результате попадания боеприпасов и их обломков.

Сейчас смотрят

По предварительной информации военной комендатуры, ночью Корабельный район обстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром – ствольной дальнобойной артиллерией Пион.

Обновлено в 7.07. Пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук написал, что россияне обстреляли Корабельный район Николаева.

По его словам, оккупанты вернулись к практике применения реактивных систем залпового огня с кассетной частью.

Напомним, 4 августа во время воздушной тревоги российские военные нанесли удары по Николаеву.

Оккупанты обстреляли два района города. В результате попадания ракеты в одну из жилых зон в земле образовалась гигантская воронка. Дома поблизости были повреждены.

3 августа российские оккупанты использовали против мирного Николаева две ракеты ЗРК С-300. Одна попала в магазин, другая упала рядом. От взрыва в домах вылетели окна.

Больше о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.