На Херсонщине РФ прикрывается гражданским населением для перемещения военных колонн — Соболевский

Август, 06 в 20:09

В Херсонской области РФ для перемещения своих военных колонн совмещает его с движением гражданского транспорта.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

– Они используют понтонную переправу, но она на самом деле не дает результатов, если сравнивать с Антоновским мостом. В первую очередь используют мост в Каховке на дамбе – там есть движение и военной техники, грузовых автомобилей. Но они это делают так – миксуют свои военные колонны с местными, с гражданским транспортом. Наши ВСУ не могут работать по таким целям, – заявил он.

Соболевский со ссылкой на местных жителей также сообщил, что интенсивность ударов ВСУ по оккупантам в Херсонской области “просто беспрецедентна”.

Сейчас смотрят

К слову, эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко заявил, что Россия понимает, что Херсон может стать осиновым колом в путинском режиме и российской империи, поэтому изо всех сил старается избежать поражения.