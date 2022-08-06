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Факти / Україна

На Херсонщині РФ прикривається цивільним населенням для переміщення військових колон – Соболевський

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Військова техніка РФ
Фото: Depositphotos

На Херсонщині війська РФ для переміщення своїх колон міксують цивільним транспортом.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

– Вони використовують понтонну переправу, але вона насправді не дає результатів, якщо порівнювати з Антонівським мостом. В першу чергу використовують міст в Каховці на дамбі – там є рух і військової техніки, вантажних автомобілів. Але вони це роблять так – міксують свої військові колони з місцевими, з цивільним транспортом. Наші ЗСУ не можуть працювати по таких цілях, – заявив він.

Соболевський з посиланням на місцевих жителів також повідомив, що інтенсивність ударів ЗСУ по окупантах на Херсонщині “просто безпрецедентна”.

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До речі, експерт із питань безпеки Іван Варченко заявив, що Росія розуміє, що Херсон може стати осиновим колом у путінському режимі та російській імперії, тому щосили намагається уникнути поразки.

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