Якби Україна отримала HIMARS раніше, трагедії у Маріуполі могло б не статися – посол Польщі

Серпень, 06 в 16:16

Трагедія у Маріуполі могла б і не трапитися, якби Україна раніше отримала американські ракетні системи HIMARS.

Про це заявив посол Польщі у Києві Бартош Ціхоцький. Він зазначив, що не сумнівається у перемозі України, якщо не станеться “якогось незрозумілого повороту”, який змусить Захід відмовитися від економічної, воєнної підтримки Києва та санкцій проти РФ.

За словами посла, перемога України – це питання часу, а також масштабів руйнувань та жертв.

Зараз дивляться

– Ми чудово розуміємо, що якби HIMARS дійшов до України раніше, маріупольської трагедії могло і не трапитися. Українці просто стояли за 100 кілометрів від цього міста, їх розділяла рівнинна місцевість, вони не могли зрушити лінію фронту і були змушені бездіяльно спостерігати за трагедією своїх товаришів, – сказав Ціхоцький.

Посол вважає, що ЗСУ не дозволили б росіянам увійти до Маріуполя, якби на той момент у них були HIMARS.

– Ми повинні запитати себе, чи ми спостерігатимемо за тим, як Україна спливає кров’ю, зрештою перемагає, а потім відновлюється протягом десятиліть, що також призведе до довгострокового стану нестабільності біля наших кордонів. Або ж ми зараз зімкнемо ряди, докладемо ще більше зусиль та прискоримо цю перемогу і, в результаті, скоротимо період відновлення, – підсумував він.

Джерело: Polska Times

Фото: Бартош Ціхоцький