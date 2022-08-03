Август, 02 в 22:09

Президент Владимир Зеленский отреагировал на прибытие первого судна с украинским продовольствием в Стамбул 2 августа.

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

– Сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном. Наша цель сейчас – чтобы была регулярность в этом процессе. Уже многое сказано о том, почему важно восстановить украинский аграрный экспорт, — отметил президент.

Глава государства говорит, что экспорт в этом году нужен, чтобы у украинских фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году. Это вопрос продовольственной безопасности уже и для нашей страны – сейчас обеспечивается следующий год.

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– Россия провоцировала продовольственный кризис для того, чтобы использовать поставки пшеницы, кукурузы, масла как оружие. Но когда мир объединен, когда партнеры выполняют взятые обязательства – можно добиваться необходимого результата, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 2 августа в Стамбул прибыл первый корабль с украинским продовольствием. На следующий день его осмотрит комиссия, после чего груз отправится в Ливан.

В Мининтеграции Украины надеются на экспорт более 20 млн тонн прошлогоднего урожая, и уже собрано более 6 млн тонн нового. Общий прогноз нового урожая на уровне 50-60 млн тонн.