Август, 09 в 23:56

Российско-украинская война началась с оккупации Крыма и закончится освобождением полуострова.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 9 августа.

– Сегодня много внимания к тематике Крыма. И это верно. Потому что Крым – украинский, и мы никогда от него не откажемся. Мы не забудем, что именно с оккупации Крыма началась российская война против Украины. Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет еще одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест, — сказал он.

Президент напомнил, что Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономическое безысходность и войну.

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— Присутствие российских оккупантов в Крыму – это угроза для всей Европы и глобальной стабильности. Черноморский регион не может быть безопасен, пока Крым оккупирован. Не будет стабильного и долговременного мира и во многих странах на побережье Средиземного моря, пока Россия может использовать наш полуостров как свою военную базу, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что война России против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма “и должно закончиться Крымом – его освобождением”.

Владимир Зеленский отметил, что пока неизвестно, когда именно состоится деоккупация полуострова, но уже сегодня Украина делает шаги этому на встречу.

Президент напомнил, что Украиной была начата Крымская платформа – дипломатическая площадка для работы по освобождению Крыма.

– Крымская платформа будет работать и в этом году. Мы уже готовим этот саммит, – сказал Владимир Зеленский.

Украинский глава государства добавил, что история глобальной недостаточности реагирования на захват Россией Крыма служит сейчас одним из лучших аргументов по усилению санкций против России.

– Мир начинает признавать, что в 14-м году ошибся, когда решил не давать ответа в полную силу на первые агрессивные шаги России, – сказал президент.

Владимир Зеленский напомнил, что сегодня — Международный день коренных народов мира.

— И, конечно, мы уделяем должное внимание борьбе за права и историческую справедливость для коренных народов Украины – крымскотатарского народа, караимов и крымчаков, — сказал он.

Президент упомянул о прошлогоднем принятом Верховной Радой законе о коренных народах Украины, которым признаются права коренных народов и представительные органы коренных народов.

— Украина – многонациональное государство. На нашей земле на протяжении веков жили и живут разные национальные сообщества. Но большинство из них имеют свой опыт создания государства за пределами Украины. Наше же государство – родное для народов, чьи национальные культуры и стремления формировались в Крыму. Поэтому, когда мы работаем для освобождения полуострова, мы боремся и за восстановление территориальной целостности нашего государства, и за возвращение дома коренным народам Украины. Я верю, что так будет. Я знаю, что мы вернемся в украинский Крым, – сказал он.

Украинский лидер добавил, что пока рано разглашать все детали, но в этом году работа Крымской платформы будет не менее весомой и представительной, чем в прошлом, когда в Киеве состоялся первый ее саммит. Владимир Зеленский добавил, что формат будет другим, “но значение еще больше”.

Президент добавил, что власти уже готовят новые решения для защиты и помощи в реализации прав коренных народов Украины и программы экономического восстановления Крыма после его освобождения от оккупантов.

— От Харьковщины и Херсона, от Донецка и до Энергодара, от Станицы Луганской и до Ялты, от Бердянска и до Новофедоровки – все это части нашей страны, все это Украина, которая будет полностью свободной, — сказал президент.

Владимир Зеленский резюмировал, что в течение дня подписал новый указ о награждении наших защитников: 182 участника боевых действий отмечены государственными наградами. Таким образом, общее количество награжденных украинских воинов с 24 февраля превысило 26 тысяч.