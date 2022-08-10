Серпень, 09 в 23:56

Російсько-українська війна почалась з окупації Криму і закінчиться звільненням півострова.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 9 серпня.

– Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим – український, і ми ніколи від нього не відмовимося. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалася російська війна проти України. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і ще буде одним із найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць, – сказав він.

Президент нагадав, що Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну.

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– Присутність російських окупантів у Криму – це загроза для всієї Європи та глобальної стабільності. Чорноморський регіон не може бути безпечним, поки Крим окупований. Не буде стабільного й довготривалого миру і в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер наголосив, що війна Росії проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму “і має закінчитися Кримом – його звільненням”.

Володимир Зеленський зауважив, що наразі невідомо, коли саме відбудеться деокупація півострову, але вже сьогодні Україна робить кроки цьому на зустріч.

Президент нагадав, що Україною була започаткована Кримська платформа – дипломатичний майданчик для роботи зі звільнення Криму.

– Кримська платформа працюватиме й цьогоріч. Ми вже готуємо цей саміт, – сказав Володимир Зеленський.

Український глава держави додав, що історія глобальної недостатності реагування на захоплення Росією Криму слугує зараз одним із найкращих аргументів для посилення санкцій проти Росії.

– Світ починає визнавати, що в 14-му році помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки Росії, – сказав президент.

Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні Міжнародний день корінних народів світу.

– І, звичайно, ми приділяємо належну увагу боротьбі за права та історичну справедливість для корінних народів України – кримськотатарського народу, караїмів і кримчаків, – сказав він.

Президент згадав про минулорічний ухвалений Верховною Радою закон про корінні народи України, яким визнаються права корінних народів та представницькі органи корінних народів.

– Україна – багатонаціональна держава. На нашій землі протягом століть жили й живуть різні національні спільноти. Але більшість із них мають свій досвід державотворення за межами України. Наша ж держава – рідна для народів, чиї національні культури й прагнення формувались у Криму. Тому коли ми працюємо для звільнення півострова, ми боремось і за відновлення територіальної цілісності нашої держави, і за повернення дому корінним народам України. Я вірю, що так і буде. Я знаю, що ми повернемося в український Крим, – сказав він.

Український лідер додав, що поки зарано розголошувати всі деталі, але цьогоріч робота Кримської платформи буде не менш вагомою та представницькою, ніж торік, коли у Києві відбувся перший її саміт. Володимир Зеленський додав, що формат буде іншим, “але значення ще більшим”.

Президент додав, що влада вже готує нові рішення для захисту та допомоги в реалізації прав корінних народів України та програми економічного відновлення Криму після його звільнення від окупантів.

– Від Харківщини й до Херсона, від Донецька й до Енергодара, від Станиці Луганської і до Ялти, від Бердянська і до Новофедорівки – все це частини нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною, – сказав президент.

Володимир Зеленський резюмував, що протягом дня підписав новий указ про нагородження наших захисників: 182 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. Таким чином, загальна кількість нагороджених українських воїнів з 24 лютого перевищила 26 тисяч.