РосСМИ заявили о “смерти” защитника Азовстали
Российские оккупационные власти заявили о “смерти” одного из защитников Азовстали.
Информацию о гибели в СИЗО представителя подразделения Медведи от источника в “следственных органах” так называемой ДНР распространили российские СМИ.
Пропагандистские СМИ заявили, что “смерть” военного якобы наступила после обострения хронических болезней.
Напомним, что в ночь на 29 июля в результате взрыва на территории бывшей исправительной колонии города Еленовка погибли более 50 украинских защитников.
2 августа бывший командир полка Азов Максим Жорин отметил, что личности части погибших в колонии удалось установить.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что российские оккупанты не планировали обменивать украинских пленных, поэтому умышленно их убили, заминировав и взорвав.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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