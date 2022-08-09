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Факты / Украина

РосСМИ заявили о “смерти” защитника Азовстали

Татьяна Забожко, редактор ленты
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РосСМИ заявили о “смерти” защитника Азовстали
Фото: УНИАН

Российские оккупационные власти заявили о “смерти” одного из защитников Азовстали.

Информацию о гибели в СИЗО представителя подразделения Медведи от источника в “следственных органах” так называемой ДНР распространили российские СМИ.

Пропагандистские СМИ заявили, что “смерть” военного якобы наступила после обострения хронических болезней.

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Напомним, что в ночь на 29 июля в результате взрыва на территории бывшей исправительной колонии города Еленовка погибли более 50 украинских защитников.

2 августа бывший командир полка Азов Максим Жорин отметил, что личности части погибших в колонии удалось установить.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что российские оккупанты не планировали обменивать украинских пленных, поэтому умышленно их убили, заминировав и взорвав.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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