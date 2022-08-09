РосЗМІ заявили про “смерть” захисника Азовсталі

Серпень, 09 в 10:48

Російська окупаційна влада заявила про “смерть” одного із захисників Азовсталі.

Інформацію про загибель у СІЗО представника підрозділу Ведмеді від джерела в “слідчих органах” так званої ДНР поширили російські ЗМІ.

Пропагандистські засоби масової інформації заявили, що “смерть” військового нібито настала після загострення хронічних хвороб.

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Нагадаємо, що в ніч проти 29 липня унаслідок вибуху на території колишньої виправної колонії міста Оленівка загинуло понад 50 українських захисників.

2 серпня колишній командир полку Азов Максим Жорін зазначив, що особи частини загиблих у колонії вдалось встановити.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що російські окупанти не планували обмінювати українських полонених, тому навмисне їх вбили, замінувавши та підірвавши.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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