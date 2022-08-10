Август, 10 в 13:41

На 168-е сутки полномасштабной войны российские военные обстреливают украинские населенные пункты и позиции Вооруженных сил Украины из разных видов вооружения.

Карта боевых действий в Украине на 10.08.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают, что до 11 августа пройдет первый этап совместных оперативно-тактических учений с боевой стрельбой Вооруженных сил России и Беларуси.

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На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии район вблизи Сеньковки Черниговской области.

На Харьковском направлении россияне били из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Перемога, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское, Шевелевка.

Наступательными боями в сторону населенных пунктов Ветеринарное – Уды армия РФ не смогла улучшить тактическое положение. Понеся потери, оккупанты отошли. Продолжаются бои в направлении Байрак – Гусаровка.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы районов Великой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Долгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.

На Краматорском направлении под огнем вражеской артиллерии находились районы недалеко от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорово и Райгородка.

На Бахмутском направлении россияне обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледар, Яковлевка и Вершина.

Авиационные удары штурмовая и армейская авиация России нанесла вблизи Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцево и Вершины.

Неудачным для российских захватчиков был штурм на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки.

Штурмовую авиацию россияне привлекали вблизи Красногоровки и Марьинки.

Продолжаются бои в направлении Донецка – Песков, где российские войска пытаются возобновить наступление.

С потерями отошли российские захватчики после наступления на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка.

Из танков, ствольной и реактивной артиллерии россияне обстреляли районы населенных пунктов Константинопольское, Новомихайловка, Малая Токмачка, Великомихайловка, Павловка, Владимировка, Шевченко, Пречистовка, Великая Новоселка, Бурлацкое, Времьевка, Зализничное, Степовое, Полтавка, Новоселка, Гуляйполе, Малые Щербаки на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Авиаудары пришлись вблизи Павловки, Угледара и Новоселки.

Из танков и артиллерии разных калибров оккупанты били вдоль линии боевого столкновения на Южнобужском направлении.

Авиационные удары зафиксированы вблизи Новогригорьевки, Андреевки и Ольгино.

В акватории Черного моря находятся два российских носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 10 августа 2022

личного состава – около 42 800 (+160),

танков ‒ 1 832 (+15),

боевых бронированных машин – 4 086 (+10),

артиллерийских систем – 971 (+7),

реактивных систем залпового огня – 261,

средств противовоздушной обороны – 133,

самолетов – 232 (+9),

вертолетов – 193,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 766 (+9),

крылатых ракет – 185,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 005 (+7),

специальной техники – 89 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 168-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.