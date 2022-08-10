Карта боевых действий на 10.08.2022 – ситуация на фронте
На 168-е сутки полномасштабной войны российские военные обстреливают украинские населенные пункты и позиции Вооруженных сил Украины из разных видов вооружения.
Карта боевых действий в Украине на 10.08.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.
В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают, что до 11 августа пройдет первый этап совместных оперативно-тактических учений с боевой стрельбой Вооруженных сил России и Беларуси.
На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии район вблизи Сеньковки Черниговской области.
На Харьковском направлении россияне били из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Перемога, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское, Шевелевка.
Наступательными боями в сторону населенных пунктов Ветеринарное – Уды армия РФ не смогла улучшить тактическое положение. Понеся потери, оккупанты отошли. Продолжаются бои в направлении Байрак – Гусаровка.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы районов Великой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Долгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.
На Краматорском направлении под огнем вражеской артиллерии находились районы недалеко от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорово и Райгородка.
На Бахмутском направлении россияне обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледар, Яковлевка и Вершина.
Авиационные удары штурмовая и армейская авиация России нанесла вблизи Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцево и Вершины.
Неудачным для российских захватчиков был штурм на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар.
На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки.
Штурмовую авиацию россияне привлекали вблизи Красногоровки и Марьинки.
Продолжаются бои в направлении Донецка – Песков, где российские войска пытаются возобновить наступление.
С потерями отошли российские захватчики после наступления на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка.
Из танков, ствольной и реактивной артиллерии россияне обстреляли районы населенных пунктов Константинопольское, Новомихайловка, Малая Токмачка, Великомихайловка, Павловка, Владимировка, Шевченко, Пречистовка, Великая Новоселка, Бурлацкое, Времьевка, Зализничное, Степовое, Полтавка, Новоселка, Гуляйполе, Малые Щербаки на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Авиаудары пришлись вблизи Павловки, Угледара и Новоселки.
Из танков и артиллерии разных калибров оккупанты били вдоль линии боевого столкновения на Южнобужском направлении.
Авиационные удары зафиксированы вблизи Новогригорьевки, Андреевки и Ольгино.
В акватории Черного моря находятся два российских носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Потери РФ на 10 августа 2022
- личного состава – около 42 800 (+160),
- танков ‒ 1 832 (+15),
- боевых бронированных машин – 4 086 (+10),
- артиллерийских систем – 971 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 261,
- средств противовоздушной обороны – 133,
- самолетов – 232 (+9),
- вертолетов – 193,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
- крылатых ракет – 185,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 005 (+7),
- специальной техники – 89 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 168-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.