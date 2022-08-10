Карта бойових дій на 10.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 10 в 13:41

На 168-му добу повномасштабної війни російські військові обстрілюють українські населені пункти та позиції Збройних сил України з різних видів озброєння.

Карта бойових дій в Україні на 10.08.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала.

Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що до 11 серпня триватиме перший етап спільного оперативно-тактичного навчання з бойовою стрільбою Збройних сил Росії та Білорусі.

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії район поблизу Сеньківки Чернігівської області.

На Харківському напрямку росіяни гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Питомник, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П’ятигірське та Шевелівка.

Наступальними боями в бік населених пунктів Ветеринарне – Уди армія РФ не змогла покращити тактичне положення. Зазнавши втрат, окупанти відійшли. Тривають бої на напрямку Байрак – Гусарівка.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли районів Великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини.

На Краматорському напрямку під вогнем ворожої артилерії перебували райони неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Сидорового та Райгородка.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Івано-Дар’ївка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Курдюмівка, Бахмутське, Соледар, Яковлівка та Вершина.

Авіаційних ударів штурмова та армійська авіаціях Росії завдала поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого й Вершини.

Невдалим для російських загарбників був штурм на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли біля Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Первомайського, Невельського, Петрівського, Нетайлового та Красногорівки.

Штурмову авіацію росіяни залучали поблизу Красногорівки та Мар’їнки.

Тривають бої на напрямку Донецьк – Піски, де російські війська намагаються відновити наступ.

Із втратами відійшли російські загарбники після наступу на напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка.

Із танків, ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляли райони населених пунктів Костянтинопольське, Новомихайлівка, Мала Токмачка, Великомихайлівка, Павлівка, Володимирівка, Шевченко, Пречистівка, Велика Новосілка, Бурлацьке, Времівка, Залізничне, Степове, Полтавка, Новосілка, Гуляйполе та Малі Щербаки на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Авіаудари прийшлися поблизу Павлівки, Вугледара та Новосілки.

Із танків та артилерії різних калібрів окупанти гатили вздовж лінії бойового зіткнення на Південнобузькому напрямку.

Авіаційні удари зафіксовано поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного.

В акваторії Чорного моря перебувають два російські носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 10 серпня 2022

особового складу – близько 42 800 (+160),

танків ‒ 1 832 (+15),

бойових броньованих машин ‒ 4 086 (+10),

артилерійських систем – 971 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 261,

засобів протиповітряної оборони – 133,

літаків – 232 (+9),

гелікоптерів – 193,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),

крилатих ракет – 185,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 005 (+7),

спеціальної техніки – 89 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 168-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.