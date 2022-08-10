Попадание аккуратное, но действенное: ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины ударили по мосту в районе Каховской ГЭС на территории временно оккупированной Херсонской области.
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
— Между тем, наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования, — говорится в сообщении.
В ОК Юг подчеркнули, что “попадание аккуратное, но действенное”.
Отмечается, что из-за шторма, который начинает бурлить в Черном море, десять вражеских кораблей и катеров возвращаются к крымскому побережью в отдаленных районах, избегая поражения.
В то же время там предупредили, что два надводных ракетоносителя держат наготове 16 ракет типа Калибр, а один крупный десантный корабль – своим присутствием обозначает, что высадка десанта гипотетически не исключена.
Скриншот: Google Maps