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Факты / Украина

Попадание аккуратное, но действенное: ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Міст біля Каховської ГЕС

Вооруженные силы Украины ударили по мосту в районе Каховской ГЭС на территории временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

— Между тем, наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования, — говорится в сообщении.

В ОК Юг подчеркнули, что “попадание аккуратное, но действенное”.

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Отмечается, что из-за шторма, который начинает бурлить в Черном море, десять вражеских кораблей и катеров возвращаются к крымскому побережью в отдаленных районах, избегая поражения.

В то же время там предупредили, что два надводных ракетоносителя держат наготове 16 ракет типа Калибр, а один крупный десантный корабль – своим присутствием обозначает, что высадка десанта гипотетически не исключена.

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Скриншот: Google Maps

Источник: ОК ЮГ
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