Влучання акуратне, але дієве: ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС
Збройні сили України вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС на території тимчасово окупованої Херсонської області.
Про це повідомляє оперативне командування Південь.
— Тим часом, наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання, – йдеться у повідомленні.
В ОК Південь наголосили, що “влучання акуратне, але дієве”.
Зазначається, що через шторм, який починає вирувати у Чорному морі, десять ворожих кораблів та катерів повертаються до кримського узбережжя у віддалених районах, уникаючи ураження.
Водночас, там попередили, що два надводних ракетоносії тримають напоготові 16 ракет типу Калібр, а один великий десантний корабель – своєю присутністю позначає, що висадка десанту гіпотетично не виключена.
Скріншот: Google Maps