Серпень, 10 в 14:53

Збройні сили України вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС на території тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це повідомляє оперативне командування Південь.

— Тим часом, наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання, – йдеться у повідомленні.

В ОК Південь наголосили, що “влучання акуратне, але дієве”.

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Зазначається, що через шторм, який починає вирувати у Чорному морі, десять ворожих кораблів та катерів повертаються до кримського узбережжя у віддалених районах, уникаючи ураження.

Водночас, там попередили, що два надводних ракетоносії тримають напоготові 16 ракет типу Калібр, а один великий десантний корабель – своєю присутністю позначає, що висадка десанту гіпотетично не виключена.

Скріншот: Google Maps