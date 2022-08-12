Август, 11 в 23:08

Действия Российской Федерации на захваченной Запорожской АЭС являются одним из величайших преступлений, а сама Россия пробивает этим дно в мировой истории терроризма.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 11 августа.

Он рассказал, что в течение дня принял участие в конференции финансовых доноров в Копенгагене, на которой провели заседание 26 государств-партнеров Украины.

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– Они основали еще один формат хорошо известных встреч на авиабазе Рамштайн. Это формат о долгосрочной поддержке: это оружие, боеприпасы, тренировки военных, разминирование и восстановление на освобожденной территории, — пояснил президент.

По его словам, результатами сегодняшней конференции стали €1,5 млрд, которые будут потрачены, в частности, на производство боеприпасов.

— В обращении к участникам конференции я подчеркнул, что всем нужно действовать гораздо быстрее и жестче. И особенно после того, как Россия перешла к откровенному ядерному шантажу, – сказал президент.

Владимир Зеленский заявил, что то, что сейчас происходит на Запорожской АЭС, является одним из крупнейших преступлений государства-террориста.

– Сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции, в непосредственной близости от объектов АЭС. Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма, – сказал президент.

Президент добавил, что никто кроме России не использовал атомную станцию ​​так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий.

— Абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность. Подчеркиваем это на всех уровнях – от Совета Безопасности ООН до контактов между государствами. Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы, — сказал он.

Владимир Зеленский обратился ко всем представителям государственной и местной власти, военной сферы и другим лицам, которые комментируют события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций.

— Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громкости заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов. Если вы хотите оставить после себя громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое сказанное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях, — сказал президент.

Президент рассказал, что сегодня состоялся очередной разговор в постоянном формате между главой Офиса президента Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным со стороны официального Киева и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марком Милли.

– Тематика разговора ясна. Содержание – положительное. А детали, я думаю, лишние, — сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что в течение дня встретился с основателем международной гуманитарной организации World Central Kitchen, шефом Хосе Андресом.

— Он более 10 лет кормит людей в странах, ставших жертвами войны или стихийного бедствия. Успешный ресторатор работает в Америке, один из самых известных и влиятельных людей мира. С первых дней полномасштабной войны России против нашего государства его организация начала работу на границе с Польшей для переселенцев. Впоследствии развернула активность во многих городах Украины – уже 5 тыс. человек там работают. Более 130 млн обедов приготовлено для наших граждан, – рассказал украинский лидер.

Зеленский рассказал, что договорился с Хосе Андресом о расширении гуманитарной миссии, в частности, на районы, которые постепенно освобождаются от российской оккупации.

— И я хочу сегодня поблагодарить также всех украинцев и граждан государств – наших друзей, которые помогают удовлетворению именно гуманитарных потребностей, созданных этой войной. Тем, кто помогает с жильем и работой переселенцам. Тем, кто лечит и реабилитирует раненых обстрелами. Тем, кто доставляет на прифронтовые территории лекарства, продукты питания, средства связи. Тем, кто поддерживает одиноких людей и сирот этой войны. И тем, кто помогает восстанавливать все, что разрушили российские террористы. Это многотысячная гуманитарная армия Украины и всего свободного мира, которой Россия не может и ничего не сможет противопоставить. Я благодарю вас, — сказал президент.

Владимир Зеленский анонсировал на завтра насыщенный день, в рамках которого будет много событий и международных, и внутригосударственных.