Серпень, 11 в 23:08

Дії Російської Федерації на захопленій Запорізькій АЕС є одним з найбільших злочинів, а сама Росія пробиває цим дно у світовій історії тероризму.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 11 серпня.

Він розповів, що протягом дня взяв участь у конференції фінансових донорів в Копенгагені, під час якої провели засідання 26 держав-партнерів України.

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– Вони заснували ще один формат добре відомих зустрічей на авіабазі Рамштайн. Цей формат про довгострокову підтримку: це зброя, боєприпаси, тренування військових, розмінування та відновлення на звільненій території, – пояснив президент.

За його словами, результатами сьогоднішньої конференції стали €1,5 млрд, які будуть витрачені, зокрема, на виробництво боєприпасів.

– У зверненні до учасників конференції я підкреслив, що всім потрібно діяти значно швидше й жорсткіше. І особливо після того, як Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу, – сказав президент.

Володимир Зеленський заявив, що те, що зараз відбувається на Запорізькій АЕС є одним з найбільших злочинів держави-терориста.

– Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції, в безпосередній близькості від обʼєктів АЕС. Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму, – сказав президент.

Президент додав, що ніхто крім Росії не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу та для висування якихось умов.

– Абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Наголошуємо на цьому на всіх рівнях – від Ради Безпеки ООН до контактів між державами. Лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи, – сказав він.

Володимир Зеленський звернувся до всіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій тощо.

– Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства й гучності заяв. Що менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, то краще буде для реалізації цих оборонних планів. Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки – це одна справа. Відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступах, – сказав президент.

Президент розповів, що відбулася чергова розмова в постійному форматі між очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком, Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним з боку офіційного Києва, та радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном і головою об’єднаного комітету начальнику штабів Сполучених Штатів Марком Міллі з боку Вашингтона.

– Тематика розмови зрозуміла. Зміст – позитивний. А деталі, я думаю, – зайві, – сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що протягом дня зустрівся з засновником міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen, шефом Хосе Андресом.

– Він понад десять років годує людей у країнах, які стали жертвами війни чи стихійного лиха. Успішний ресторатор, працює в Америці, один із найвідоміших і найвпливовіших людей світу. З перших днів повномасштабної війни Росії проти нашої держави його організація почала роботу на кордоні з Польщею – для переселенців. Згодом розгорнула активність у багатьох містах України – уже 5 тисяч людей там працюють. Більш як 130 мільйонів обідів приготовано для наших громадян, – розповів український лідер.

Зеленський розповів, що домовився з Хосе Андресом про розширення гуманітарної місії, зокрема на райони, які поступово звільняються від російської окупації.

– І я хочу сьогодні подякувати також усім українцям і громадянам держав – наших друзів, які допомагають задоволенню саме гуманітарних потреб, що створені цією війною. Тим, хто допомагає з житлом та роботою переселенцям. Тим, хто лікує та реабілітує поранених російськими обстрілами. Тим, хто доставляє на прифронтові території ліки, продукти харчування, засоби звʼязку. Тим, хто підтримує самотніх людей і сиріт цієї війни. І тим, хто допомагає відновлювати все те, що зруйнували російські терористи. Це багатотисячна гуманітарна армія України та всього вільного світу, якій Росія не може й не зможе нічого протиставити. Я дякую вам, – сказав президент.

Володимир Зеленський анонсував на завтра насичений день, в рамках якого буде багато подій і міжнародних, і внутрішньодержавних.