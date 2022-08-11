Август, 11 в 20:20

В четверг генсек Организации Объединенных Наций призвал к немедленному прекращению всех военных действий вокруг крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, предупредив, что любой ущерб может привести к “катастрофическим последствиям” в регионе и за его пределами.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выступил с заявлением перед заседанием Совета Безопасности ООН 11 августа.

— Объект нельзя использовать как часть какой-либо военной операции. Вместо этого требуется срочная договоренность на техническом уровне относительно безопасного периметра демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории, — говорится в заявлении.

Генсек добавил, что ООН продолжает полностью поддерживать важную работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его усилия по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции. Он также призвал украинскую и российскую стороны предоставить миссии МАГАТЭ “немедленный, безопасный и беспрепятственный” доступ к ЗАЭС.

Сейчас смотрят

— Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины немедленно прекратить какие-либо военные действия в непосредственной близости от станции и не наносить удары по ее объектам или окрестностям, — сказал Антониу Гутерриш.

Заседание Совбеза было созвано Россией для обсуждения того, что, по утверждению Москвы, было украинскими атаками на АЭС. Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстреле Запорожской АЭС.

Ожидается, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который на прошлой неделе заявил, что ситуация на АЭС “полностью вышла из-под контроля”, проведет брифинг для Совета Безопасности.

Гросси предупредил, что ситуация становится все более опасной с каждым днем на Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре, который российские войска захватили в начале марта, вскоре после вторжения в Украину 24 февраля.

Хотя АЭС находится под контролем России, ее украинский персонал продолжает руководить ядерными операциями.

Украинская государственная компания Энергоатом, эксплуатирующая станцию, сообщила о возобновлении российских обстрелов по АЭС и близлежащих зданиях в четверг.

Глава ООН Гутерриш в своем заявлении призвал “к здравому смыслу и разумности”, чтобы избежать любых действий, “которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или сохранность ядерной станции”.

Источник: UN