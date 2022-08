Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал призывы о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Он отметил, что атомную электростанцию ​​нельзя использовать в рамках какой-либо военной операции.

Также Боррель подчеркнул, что Россия должна немедленно передать полный контроль над Запорожской АЭС законному суверенному собственнику — Украине.

#Zaporizhzhia facility must not be used as part of any military operation.

I support call for demilitarisation of area starting with full withdrawal of Russian forces, and urge @iaeaorg to visit.

Russia must immediately hand back full control to rightful sovereign owner Ukraine

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2022