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Факты / Украина

Россия должна вернуть контроль над ЗАЭС Украине: Боррель поддержал демилитаризацию атомной станции

Валентина Чорна, редактор ленты
Жозеп Борель
Фото: Depositphotos

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал призывы о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Он отметил, что атомную электростанцию ​​нельзя использовать в рамках какой-либо военной операции.

– Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить атомную станцию, – написал он.

Также Боррель подчеркнул, что Россия должна немедленно передать полный контроль над Запорожской АЭС законному суверенному собственнику — Украине.

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Напомним, вчера, 11 августа, российские оккупанты несколько раз за сутки обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Они попали в пожарную часть, расположенную на территории атомной станции, а также совсем неподалеку от первого энергоблока.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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