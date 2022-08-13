Россия должна вернуть контроль над ЗАЭС Украине: Боррель поддержал демилитаризацию атомной станции
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал призывы о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Он отметил, что атомную электростанцию нельзя использовать в рамках какой-либо военной операции.
– Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить атомную станцию, – написал он.
Также Боррель подчеркнул, что Россия должна немедленно передать полный контроль над Запорожской АЭС законному суверенному собственнику — Украине.
#Zaporizhzhia facility must not be used as part of any military operation.
I support call for demilitarisation of area starting with full withdrawal of Russian forces, and urge @iaeaorg to visit.
Russia must immediately hand back full control to rightful sovereign owner Ukraine
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2022
Напомним, вчера, 11 августа, российские оккупанты несколько раз за сутки обстреляли территорию Запорожской АЭС.
Они попали в пожарную часть, расположенную на территории атомной станции, а также совсем неподалеку от первого энергоблока.
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