Август, 12 в 22:06

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал призывы о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Он отметил, что атомную электростанцию ​​нельзя использовать в рамках какой-либо военной операции.

– Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить атомную станцию, – написал он.

Также Боррель подчеркнул, что Россия должна немедленно передать полный контроль над Запорожской АЭС законному суверенному собственнику — Украине.

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#Zaporizhzhia facility must not be used as part of any military operation. I support call for demilitarisation of area starting with full withdrawal of Russian forces, and urge @iaeaorg to visit. Russia must immediately hand back full control to rightful sovereign owner Ukraine — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2022

Напомним, вчера, 11 августа, российские оккупанты несколько раз за сутки обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Они попали в пожарную часть, расположенную на территории атомной станции, а также совсем неподалеку от первого энергоблока.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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