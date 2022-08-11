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Факти / Надзвичайні події

Прильоти біля першого енергоблока та у пожежну частину: окупанти вкотре за добу обстріляли ЗАЕС

Валентина Чорна, редакторка стрічки
пожежна частина Запорізька область

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію біля Запорізької АЕС.

Як повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, станом на вечір 11 серпня ситуація залишається гострою – обстріли то вщухають, то починаються знову.

За даними НАЕК Енергоатом, загарбники поцілили в пожежну частину, розташовану на території атомної станції, а також зовсім неподалік від першого енергоблока.

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Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.

Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків.

– Окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб. Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає, – йдеться у повідомленні.

Що буде, якщо вибухне Запорізька АЕС

Фото: Факти ICTV

Раніше було зафіксовано 5 ворожих “прильотів” у районі комендатури Запорізької АЕС – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

Тоді на невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав.

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