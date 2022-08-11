Прильоти біля першого енергоблока та у пожежну частину: окупанти вкотре за добу обстріляли ЗАЕС
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію біля Запорізької АЕС.
Як повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, станом на вечір 11 серпня ситуація залишається гострою – обстріли то вщухають, то починаються знову.
За даними НАЕК Енергоатом, загарбники поцілили в пожежну частину, розташовану на території атомної станції, а також зовсім неподалік від першого енергоблока.
Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.
Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків.
– Окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб. Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає, – йдеться у повідомленні.
Раніше було зафіксовано 5 ворожих “прильотів” у районі комендатури Запорізької АЕС – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.
Тоді на невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав.