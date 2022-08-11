Серпень, 11 в 19:27

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію біля Запорізької АЕС.

Як повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, станом на вечір 11 серпня ситуація залишається гострою – обстріли то вщухають, то починаються знову.

За даними НАЕК Енергоатом, загарбники поцілили в пожежну частину, розташовану на території атомної станції, а також зовсім неподалік від першого енергоблока.

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Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.

Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків.

– Окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб. Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає, – йдеться у повідомленні.

Раніше було зафіксовано 5 ворожих “прильотів” у районі комендатури Запорізької АЕС – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

Тоді на невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав.