Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС

Возможные последствия пожара или взрыва на Запорожской атомной электростанции будут в десять раз превышать последствия аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Об этом предупредили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

По данным специалистов, на четвертом реакторе ЧАЭС было 2 тыс. топливных сборок, на ЗАЭС в шести реакторах и хранилище отработанного ядерного топлива содержится до 18 тыс. топливных сборок, то есть в 9-10 раз больше.

Потенциальная площадь зоны отчуждения в случае катастрофы составит 30 тыс. кв. км – это больше 10 чернобыльских зон. Соответственно, территория Запорожской области станет непригодной для проживания. Площадь же загрязненной территории может составить 2 млн кв. км. Загрязнение других территорий Украины, Европы, РФ и Беларуси будет зависеть от ветра.

– Количество ликвидаторов может составлять от 1 млн человек, а погибших – десятки тысяч, в зависимости от текущего количества людей на территории Запорожской области, количество эвакуированных/отселенных лиц – от 2 млн человек. Также на необъятное количество лет будет загрязнена река Днепр, – предупреждает советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лала Тарапакина.

По ее словам, пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами может повлечь за собой выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почвы и водоемов.

Ранее президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин рассказал, есть ли угроза для ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС.

Он отметил, что Каховское водохранилище является важным для охлаждения станции. Во время работы энергоблоков постоянно выполняется подпитка прудовых охладителей, которые находятся на площадке ЗАЭС.

Источник: Енергоатом

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