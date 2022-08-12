Август, 12 в 9:41

План демонтажа герба СССР на щите монумента Родина-мать в Киеве будет разработан в этом году. После этого будет подготовка к техническим работам.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, полностью заменить герб СССР на щите Родины-матери планируют в 2023 году.

– Будем снимать серп и молот, осторожно переносить достопримечательности советским “выдающимся” деятелям. Но будем делать это согласно закону. Мы все-таки европейское государство, – объяснил министр.

Александр Ткаченко объяснил, что до конца 2022 года планируют привлечь ведущие украинские институты для определения наилучшего метода демонтажа советского герба.

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Кроме этого, сейчас есть законодательное противоречие между чествованием памятников Второй мировой войны и борьбой с советскими символами.

Также в Минкульте анонсировали конкурс на проект украинского герба, который должны разместить на щите вместо советских серпа и молота.

Напомним, в начале июля в Дії стартовал опрос Что делать с самым большим гербом СССР в столице? В нем приняло участие около 780 тыс. пользователей.

85% опрошенных в приложении Дія отдали голос за замену герба СССР на герб Украины на монументе Родина-мать.