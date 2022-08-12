Ткаченко розповів, коли демонтують радянський герб зі щита Батьківщини-матері
План демонтажу герба СРСР на щиті монумента Батьківщина-мати у Києві розроблять цього року. Після цього буде підготовка до технічних робіт.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, повністю замінити герб СРСР на щиті Батьківщини-матері планують у 2023 році.
– Будемо знімати серп і молот, обережно переносити пам’ятки радянським “видатним” діячам. Але будемо робитимемо це відповідно до закону. Ми все ж таки європейська держава, – пояснив міністр.
Олександр Ткаченко пояснив, що до кінця 2022 року планують залучити провідні українські інститути для визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.
Окрім цього, наразі є законодавче протиріччя між вшануванням пам’яток Другої світової війни та боротьбою з радянськими символами.
Також у Мінкульті анонсували конкурс на проєкт українського герба, який мають розмістити на щиті замість радянських серпа і молота.
Нагадаємо, на початку липня в Дії стартувало опитування Що робити з найбільшим гербом СРСР у столиці? У ньому взяло участь близько 780 тис. користувачів.
85% опитаних у додатку Дія віддали голос за заміну герба СРСР на герб України на монументі Батьківщина-мати.