Серпень, 12 в 9:41

План демонтажу герба СРСР на щиті монумента Батьківщина-мати у Києві розроблять цього року. Після цього буде підготовка до технічних робіт.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, повністю замінити герб СРСР на щиті Батьківщини-матері планують у 2023 році.

– Будемо знімати серп і молот, обережно переносити пам’ятки радянським “видатним” діячам. Але будемо робитимемо це відповідно до закону. Ми все ж таки європейська держава, – пояснив міністр.

Олександр Ткаченко пояснив, що до кінця 2022 року планують залучити провідні українські інститути для визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.

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Окрім цього, наразі є законодавче протиріччя між вшануванням пам’яток Другої світової війни та боротьбою з радянськими символами.

Також у Мінкульті анонсували конкурс на проєкт українського герба, який мають розмістити на щиті замість радянських серпа і молота.

Нагадаємо, на початку липня в Дії стартувало опитування Що робити з найбільшим гербом СРСР у столиці? У ньому взяло участь близько 780 тис. користувачів.

85% опитаних у додатку Дія віддали голос за заміну герба СРСР на герб України на монументі Батьківщина-мати.