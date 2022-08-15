Август, 15 в 14:53

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в понедельник, 15 августа, сообщил, что Луганщина продолжает держать оборону против российских оккупантов. Очередным доказательством этого он назвал “бавовну” в Попасной с гибелью руководства вагнеровцев.

Он уточнил, что по предварительной информации, речь идет о более чем 100 боевиках ЧВК Вагнера из руководящего состава.

– Недавно мы видели “бавовну”, которая стостоялась в Попасной. Детали мы озвучивать пока что не будем, но если окажется, что там более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибло – это для нас уже не будет новостью, – заявил Гайдай.

В то же время глава ОВА опроверг информацию о якобы ликвидации Евгения Пригожина, которого считают собственником ЧВК Вагнера.

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Однако, по данным Гайдая, среди убитых точно есть заместители Пригожина.

Отметим также, что если судить по фотографиям и видео, опубликованным в соцсетях, масштабы разрушений в результате удара ВСУ оказались серьезнее, чем показала российская пропаганда.

Так, ранее пропагандисты опубликовали фото, на котором видно поврежденный взрывом первый этаж захваченного оккупантами многоквартирного дома, который якобы и был основной целью украинских военных.

Тем временем на снимках очевидцев запечатлено практически полностью уничтоженное здание, в котором и находился штаб наемников.

Разрушить штаб помогла украинская разведка – она воспользовалась информацией о позициях наемников, которую слил в открытый доступ один из российских пропагандистов Сергей Среда.

Фото: Скриншот видео Попасная