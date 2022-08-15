Серпень, 15 в 14:53

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у понеділок, 15 серпня, повідомив, що Луганщина продовжує тримати оборону проти російських окупантів. Черговим доказом цього він назвав “бавовну” у Попасній із загибеллю керівництва вагнерівців.

Він уточнив, що за попередньою інформацією, йдеться про більш ніж 100 бойовиків ПВК Вагнера з керівного складу.

– Нещодавно ми бачили “бавовну”, яка відбулась у Попасній. Деталі ми озвучувати поки не будемо, але якщо виявиться, що там понад 100 вагнерівців із керівного складу загинуло – це для нас уже не буде новиною, – заявив Гайдай в ефірі одного з українських телеканалів.

Водночас голова ОВА спростував інформацію про нібито ліквідацію Євгена Пригожина, якого вважають власником ПВК Вагнера.

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Проте, за даними Гайдая, серед убитих є заступники Пригожина.

Зазначимо також, що якщо судити з фотографій та відео, опублікованих у соцмережах, масштаби руйнувань внаслідок удару ЗСУ виявилися серйознішими, ніж показала російська пропаганда.

Так, раніше пропагандисти опублікували фото, на якому видно пошкоджений вибухом перший поверх захопленого окупантами багатоквартирного будинку, який нібито і був основною метою українських військових.

Тим часом на знімках очевидців знято практично повністю знищену будівлю, в якій і був розташований штаб найманців.

Зруйнувати штаб допомогла українська розвідка – вона скористалася інформацією про позиції найманців, яку злив у відкритий доступ один із російських пропагандистів Сергій Срєда.

Фото: Скріншот відео Попасна