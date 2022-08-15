Удар по вагнерівцях у Попасній: Гайдай назвав перші цифри втрат у керівництві ПВК
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у понеділок, 15 серпня, повідомив, що Луганщина продовжує тримати оборону проти російських окупантів. Черговим доказом цього він назвав “бавовну” у Попасній із загибеллю керівництва вагнерівців.
Він уточнив, що за попередньою інформацією, йдеться про більш ніж 100 бойовиків ПВК Вагнера з керівного складу.
– Нещодавно ми бачили “бавовну”, яка відбулась у Попасній. Деталі ми озвучувати поки не будемо, але якщо виявиться, що там понад 100 вагнерівців із керівного складу загинуло – це для нас уже не буде новиною, – заявив Гайдай в ефірі одного з українських телеканалів.
Водночас голова ОВА спростував інформацію про нібито ліквідацію Євгена Пригожина, якого вважають власником ПВК Вагнера.
Проте, за даними Гайдая, серед убитих є заступники Пригожина.
Зазначимо також, що якщо судити з фотографій та відео, опублікованих у соцмережах, масштаби руйнувань внаслідок удару ЗСУ виявилися серйознішими, ніж показала російська пропаганда.
Так, раніше пропагандисти опублікували фото, на якому видно пошкоджений вибухом перший поверх захопленого окупантами багатоквартирного будинку, який нібито і був основною метою українських військових.
Тим часом на знімках очевидців знято практично повністю знищену будівлю, в якій і був розташований штаб найманців.
Фото с #Попасной: pic.twitter.com/ZC7RlFCeFP
— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) August 15, 2022
Последствия #прилёта по базе ЧВК “#Вагнера“
Здание разрушено. Вероятно, под завалами осталось много вагнеровцев. Пострадал не только личный состав, а и обеспечение.#ЧВКВагнер #ЧВК_Вагнер #Попасная #Попасная #Popasna #vagner #прилет #HIMARS pic.twitter.com/dNr3amxFHy
— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) August 15, 2022
Зруйнувати штаб допомогла українська розвідка – вона скористалася інформацією про позиції найманців, яку злив у відкритий доступ один із російських пропагандистів Сергій Срєда.
Фото: Скріншот відео Попасна