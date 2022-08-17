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Факты / Украина

Размещение ракетных комплексов РФ на аэродроме Беларуси: Жданов оценил возможность удара по Киеву

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Размещение ракетных комплексов РФ на аэродроме Беларуси: Жданов оценил возможность удара по Киеву

Российские ракетные комплексы С-300 и С-400, расположенные на аэродроме Зябровка в Беларуси, не угрожают Киеву. Но не исключены ракетные удары по столице в ближайшее время.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов в интервью Юлии Латыниной.

— До Киева могут достать ракеты, которые будут пускаться с самолетов. В том числе с истребительной авиации, если они применят ракеты “воздух-земля”. А, может быть, опять прилетят Ту-22М3 с ракетами Х-22. Они достают практически до середины Украины, — предупредил эксперт.

Напомним, что ранее аналитики сообщали, что Россия готовится к массированному обстрелу территорий Украины, собрав на белорусском аэродроме Зябровка около 14 ЗРК С-400 и около 60 ракет к ним.

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