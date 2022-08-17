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Факти / Україна

Розміщення ракетних комплексів РФ на аеродромі Білорусі: Жданов оцінив можливість удару по Києву

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Розміщення ракетних комплексів РФ на аеродромі Білорусі: Жданов оцінив можливість удару по Києву

Російські ракетні комплекси С-300 та С-400, розташовані на аеродромі Зябрівка в Білорусі, не загрожують Києву. Але не виключено ракетних ударів по столиці найближчим часом.

Такий прогноз озвучив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Юлії Латиніної.

– До Києва можуть дістати ракети, які пускатимуться з літаків. У тому числі з винищувальної авіації, якщо вони застосують ракети “повітря-земля”. А, можливо, знову прилетять Ту-22М3 із ракетами Х-22. Вони дістають практично до середини України, – попередив експерт.

Нагадаємо, що раніше аналітики повідомляли, що Росія готується до масованого обстрілу територій України, зібравши на білоруському аеродромі Зябрівка близько 14 ЗРК С-400 і близько 60 ракет до них.

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