Серпень, 16 в 21:51

Російські ракетні комплекси С-300 та С-400, розташовані на аеродромі Зябрівка в Білорусі, не загрожують Києву. Але не виключено ракетних ударів по столиці найближчим часом.

Такий прогноз озвучив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Юлії Латиніної.

– До Києва можуть дістати ракети, які пускатимуться з літаків. У тому числі з винищувальної авіації, якщо вони застосують ракети “повітря-земля”. А, можливо, знову прилетять Ту-22М3 із ракетами Х-22. Вони дістають практично до середини України, – попередив експерт.

Нагадаємо, що раніше аналітики повідомляли, що Росія готується до масованого обстрілу територій України, зібравши на білоруському аеродромі Зябрівка близько 14 ЗРК С-400 і близько 60 ракет до них.