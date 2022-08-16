В Воздушных силах рассказали, сколько авиации РФ сконцентрировала вокруг Украины

Август, 16 в 16:41

В течение последних 3-4 дней российские захватчики снизили активность в украинском небе, но усиливают свою авиацию.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга 16 августа.

По его словам, наиболее интенсивно оккупанты используют штурмовую и бомбардировочную авиацию на линии фронта в Луганской, Донецкой, Николаевской, Запорожской областях.

Сейчас смотрят

— По состоянию на начало полномасштабной войны вокруг Украины авиационные группировки РФ составляли 700 летательных аппаратов – 450 самолетов и 250 вертолетов. Воздушные силы и другие силы обороны уже уничтожили немало авиационной техники врага, впрочем, противник имеет возможность пополнять этот состав, подтягивая с середины страны авиационную технику, — отметил он.

Игнат добавил, что в настоящее время в распоряжении войск РФ находится около 430 самолетов и 360 вертолетов на аэродромах Беларуси, России и Крыма.

Спикер командования ПС ВСУ говорит, что за сутки зафиксировали около 150 вылетов авиации РФ. Также выросло количество вылетов с аэродрома Бельбек вблизи Севастополя после взрывов на аэродроме возле Сак.

Он подчеркнул, что россияне могут наносить удары по позициям ВСУ возле прифронтовых городов. Для этого они используют штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-52.

В то же время ВСУ по возможности сбивают российскую авиацию. В течение суток они уничтожили три вражеских вертолета. А с начала полномасштабной войны 24 февраля украинские защитники нанесли почти 2 200 авиаударов по вражеским позициям.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: скриншот с видео ООС