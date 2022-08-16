У Повітряних силах розповіли, скільки авіації РФ сконцентрувала навколо України

Серпень, 16 в 16:41

Протягом останніх 3-4 днів російські загарбники зменшили активність в українському небі, але посилюють свою авіацію.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 16 серпня.

За його словами, найбільш інтенсивно окупанти використовують штурмову та бомбардувальну авіацію на лінії фронту в Луганській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій областях.

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– Станом на початок повномасштабної війни довкола України авіаційні угруповання РФ складали 700 літальних апаратів – 450 літаків та 250 вертольотів. Повітряні сили та інші сили оборони вже знищили чимало авіаційної техніки ворога, втім, противник має можливість поповнювати цей склад, підтягуючи з середини країни авіаційну техніку, – зазначив він.

Ігнат додав, що наразі у розпорядженні військ РФ є близько 430 літаків та 360 вертольотів на аеродромах Білорусі, Росії та у Криму.

Речник командування ПС ЗСУ каже, що протягом доби зафіксували близько 150 вильотів авіації РФ. Також зросла кількість вильотів з аеродрому Бельбек поблизу Севастополя після вибухів на аеродромі біля Сак.

Він наголосив, що росіяни можуть завдавати ударів по позиціях ЗСУ біля прифронтових міст. Для цього вони використовують штурмовики Су-25, вертольоти Мі-24, Мі-28 та Ка-52.

Водночас ЗСУ за можливості збивають російську авіацію. Протягом доби вони знищили три ворожі вертольоти. А з початку повномасштабної війни 24 лютого українські захисники завдали майже 2 200 авіаударів по ворожих позиціях.

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Фото: скриншот з відео ООС