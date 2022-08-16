Август, 16 в 18:40

Наказание за коллаборацию с РФ в каждом случае определяется отдельно. Так, если человек сотрудничал с захватчиками и предоставлял им данные, например, об украинских военных, то он будет привлечен к ответственности.

Об этом сообщила представитель МВД Алена Матвеева.

– Под каждый случай закон не применишь одинаково. Например, если человек работал в магазине, то невозможно его привлечь за коллаборационную деятельность. Каждый случай разбирается отдельно, – отметила она.

По словам Матвеевой, если человек сотрудничал с захватчиками и предоставлял им какую-то информацию, как раньше было в Киевской области, когда россиянам передавали данные об украинских военных, тогда человека привлекут к ответственности и вручат подозрение.

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В то же время, если человек просто работал парикмахером, например, на временно захваченной территории, то, соответственно, претензий не будет.

Матвеева добавила, что причины сотрудничества людей с захватчиками нужно определять в каждом случае отдельно.

— В основном трудно установить причины, потому что люди, которым вручается подозрение заочно, находятся на временно захваченных территориях. Часто сотрудничество с оккупантами обосновано тем, что людям обещают дать руководящие должности, также это может быть финансовое вознаграждение, – сказала она.

По ее данным, люди могут сотрудничать с агрессором для получения пользы для себя или мести. Матвеева говорит, что уже были случаи, когда хотели облегчить себе выезд на территорию другой страны.

Наказание за коллаборацию с Россией также определяется в каждом случае. Если человек призывал поддерживать военных РФ или предоставлял определенные сведения, принимал гуманитарную помощь и распространял ее – будет одно наказание.

А если речь идет о более серьезных действиях, например, когда коллаборационная деятельность человека имела такое влияние, что кто-то из-за нее погиб, то в этом случае наказание может оказаться более строгим.

Фото: скриншот с видео МВД