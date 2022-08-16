Серпень, 16 в 18:40

Покарання за колаборацію з РФ у кожному випадку визначається окремо. Так, якщо людина співпрацювала із загарбниками та надавала їм дані, наприклад, про українських військових, то вона буде притягнута до відповідальності.

Про це повідомила речниця МВС Альона Матвєєва.

– Під кожен випадок закон не застосуєш однаково. Наприклад, якщо людина працювала у магазині, то неможливо її притягнути за колабораційну діяльність. Кожен випадок розбирається окремо, – зазначила вона.

За словами Матвєєвої, якщо людина співпрацювала із загарбниками та надавала їм якусь інформацію, як раніше було у Київській області, коли росіянам передавали дані про українських військових, то тоді людину притягнуть до відповідальності та вручать підозру.

Зараз дивляться

Водночас якщо людина просто працювала перукарем, наприклад, на тимчасово захопленій території, то, відповідно, претензій не буде.

Матвєєва додала, що причини співпраці людей із загарбниками треба визначати у кожному окремому випадку.

– Здебільшого важко встановити причини, бо люди, яким вручається підозра заочно, знаходяться на тимчасово захоплених територіях. Часто співпраця з окупантами обґрунтована тим, що людям обіцяють дати керівні посади, також це може бути фінансова винагорода, – сказала вона.

За її даними, люди можуть співпрацювати з агресором задля отримання користі для себе чи через помсту. Матвєєва каже, що вже були випадки, коли так хотіли полегшити собі виїзд на територію іншої країни.

Покарання за колаборацію з Росією також визначається окремо у кожному випадку. Якщо людина закликала підтримувати військових РФ або надавала певні відомості, брала гуманітарну допомогу і розповсюджувала її – буде одне покарання.

А якщо йдеться про серйозніші дії, наприклад, коли колабораційна діяльність людини мала такий вплив, що хтось через неї загинув, то у цьому випадку покарання може бути суворішим.

Фото: скриншот з відео МВС