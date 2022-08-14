Экс-мер Купянска оказался коллаборантом: предателю грозит тюрьма
Фото: Офис генпрокурора, Depositphotos
В Харьковской области псевдоглаве оккупированной объединенной территориальной общины сообщили о подозрении в коллаборационизме. Бывший мэр Купянска (с 2010 до 2015 годов) Владимир Демченко добровольно перешел на сторону оккупантов.
По данным Офиса генерального прокурора, он согласился на предложение врага и занял псевдодолжность “главы Петропавловской ОТО”, сформированную оккупационными властями.
Гражданину Украины заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (по части 5 статьи 111-1 действующего Уголовного кодекса).
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За это преступление предусмотрено тюремное заключение до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и возможной конфискацией имущества.