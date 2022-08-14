Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Экс-мер Купянска оказался коллаборантом: предателю грозит тюрьма

Юля Захарченко, редактор ленты
Экс-мер Купянска оказался коллаборантом: предателю грозит тюрьма
Фото: Офис генпрокурора, Depositphotos

В Харьковской области псевдоглаве оккупированной объединенной территориальной общины сообщили о подозрении в коллаборационизме. Бывший мэр Купянска (с 2010 до 2015 годов) Владимир Демченко добровольно перешел на сторону оккупантов.

По данным Офиса генерального прокурора, он согласился на предложение врага и занял псевдодолжность “главы Петропавловской ОТО”, сформированную оккупационными властями.

Гражданину Украины заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (по части 5 статьи 111-1 действующего Уголовного кодекса).

Сейчас смотрят

За это преступление предусмотрено тюремное заключение до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и возможной конфискацией имущества.

Читайте
Кого признают коллаборантами: Верещук заявила о подготовке нового закона

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка