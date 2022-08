Спутниковые снимки зафиксировали последствия взрыва вблизи Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

На первом фото можно увидеть еще невредимый склад боеприпасов военных РФ в селе Майское 15 августа.

А на втором снимке видно, что склад оккупантов горит в результате попадания. Фотография была сделана сегодня, 16 августа, в 11.00.

New satellite images by @planet. Explosions at the Russian army ammunition depot near #Dzhankoy in the occupied Crimea. 16/08/2022@cxemu pic.twitter.com/LABop49nYy

— Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 16, 2022