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Факты / Украина

Взрыв боеприпасов вблизи Джанкоя: появились спутниковые снимки

Валентина Чорна, редактор ленты
вибухи у Джанкої

Спутниковые снимки зафиксировали последствия взрыва вблизи Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

На первом фото можно увидеть еще невредимый склад боеприпасов военных РФ в селе Майское 15 августа.

А на втором снимке видно, что склад оккупантов горит в результате попадания. Фотография была сделана сегодня, 16 августа, в 11.00.

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Напомним, что утром 16 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в поселке Азовское Джанкойского района попали в хранилище боеприпасов оккупантов.

В Минобороны РФ сообщили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района.

Также взрывы прогремели на военной авиабазе в поселке Гвардейское. По данным Христо Грозева, там было 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ, входивших в состав ВМФ России.

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Фото: RoksolanaКрымUA

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