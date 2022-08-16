Взрыв боеприпасов вблизи Джанкоя: появились спутниковые снимки
Спутниковые снимки зафиксировали последствия взрыва вблизи Джанкоя во временно оккупированном Крыму.
На первом фото можно увидеть еще невредимый склад боеприпасов военных РФ в селе Майское 15 августа.
А на втором снимке видно, что склад оккупантов горит в результате попадания. Фотография была сделана сегодня, 16 августа, в 11.00.
New satellite images by @planet. Explosions at the Russian army ammunition depot near #Dzhankoy in the occupied Crimea. 16/08/2022@cxemu pic.twitter.com/LABop49nYy
— Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 16, 2022
Напомним, что утром 16 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в поселке Азовское Джанкойского района попали в хранилище боеприпасов оккупантов.
В Минобороны РФ сообщили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района.
Также взрывы прогремели на военной авиабазе в поселке Гвардейское. По данным Христо Грозева, там было 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ, входивших в состав ВМФ России.
Фото: RoksolanaКрымUA