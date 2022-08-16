Серпень, 16 в 20:48

Супутникові знімки зафіксували наслідки вибуху поблизу Джанкоя у тимчасово окупованому Криму.

На першому фото можна побачити ще неушкоджений склад боєприпасів військових РФ у селі Майське 15 серпня.

А на другому знімку видно, що склад окупантів палає внаслідок влучання. Світлина була зроблена сьогодні, 16 серпня, об 11.00.

Зараз дивляться

New satellite images by @planet. Explosions at the Russian army ammunition depot near #Dzhankoy in the occupied Crimea. 16/08/2022@cxemu pic.twitter.com/LABop49nYy — Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 16, 2022

Нагадаємо, що вранці 16 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у селищі Азовське Джанкойського району влучили у сховище боєприпасів окупантів.

У Міноборони РФ заявили про детонацію боєприпасів у селі Майське Джанкойського району.

Також вибухи пролунали на військовій авіабазі у селищі Гвардійське. За даними Христо Грозєва, там було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ, що входили до складу ВМФ Росії.

Фото: RoksolanaКрымUA