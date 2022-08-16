Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Вибух складу боєприпасів поблизу Джанкоя: з’явилися супутникові знімки

Валентина Чорна, редакторка стрічки
вибухи у Джанкої

Супутникові знімки зафіксували наслідки вибуху поблизу Джанкоя у тимчасово окупованому Криму.

На першому фото можна побачити ще неушкоджений склад боєприпасів військових РФ у селі Майське 15 серпня.

А на другому знімку видно, що склад окупантів палає внаслідок влучання. Світлина була зроблена сьогодні, 16 серпня, об 11.00.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що вранці 16 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у селищі Азовське Джанкойського району влучили у сховище боєприпасів окупантів.

У Міноборони РФ заявили про детонацію боєприпасів у селі Майське Джанкойського району.

Також вибухи пролунали на військовій авіабазі у селищі Гвардійське. За даними Христо Грозєва, там було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ, що входили до складу ВМФ Росії.

Читайте
За вибухами поблизу Джанкоя стоїть елітний український підрозділ — NYT

Фото: RoksolanaКрымUA

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка