Супутникові знімки зафіксували наслідки вибуху поблизу Джанкоя у тимчасово окупованому Криму.

На першому фото можна побачити ще неушкоджений склад боєприпасів військових РФ у селі Майське 15 серпня.

А на другому знімку видно, що склад окупантів палає внаслідок влучання. Світлина була зроблена сьогодні, 16 серпня, об 11.00.

New satellite images by @planet. Explosions at the Russian army ammunition depot near #Dzhankoy in the occupied Crimea. 16/08/2022@cxemu pic.twitter.com/LABop49nYy

— Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 16, 2022