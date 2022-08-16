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Факты / Украина

За взрывами вблизи Джанкоя стоит элитное украинское подразделение — NYT

Валентина Чорна, редактор ленты
За взрывами вблизи Джанкоя стоит элитное украинское подразделение — NYT

За взрывами на военной базе в Джанкойском районе оккупированного Крыма стоит “элитное украинское подразделение”, которое действовало в тылу врага.

Об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный украинский чиновник в комментарии The New York Times. Других подробностей операции он не раскрыл.

Напомним, что утром 16 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Позже выяснилось, что в поселке Майское Джанкойского района произошла детонация на складе боеприпасов.

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Кроме того, произошел пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое.

В то же время, Министерство обороны России назвало взрывы боеприпасов “диверсией”, от которой пострадали гражданские объекты, линии электропередач, электростанция и железнодорожное полотно.

По данным РФ, среди людей “серьезно пострадавших нет”. Однако на полуострове ввели чрезвычайное положение регионального характера, а местное население в радиусе пяти километров было эвакуировано.

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Источник: The New York Times

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