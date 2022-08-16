Серпень, 16 в 14:20

У тимчасово окупованому Криму лунають нові вибухи. Російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють про клуби чорного диму над військовою авіабазою у смт Гвардійське Сімферопольського району.

За словами місцевих мешканців, раніше на території військового об’єкту пролунало кілька вибухів.

Оновлено о 14.20. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров пише, що є численні підтвердження про вибухи на авіабазі у Гвардійському.

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За словами Чубарова, у Криму справжня паніка серед окупантів та їхніх прислужників.

Російське видання Комерсант пише, що російські окупаційні відомства та правоохоронці перевіряють версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів.

Наразі офіційної інформації про підтвердження вибухів на авіабазі в смт Гвардійське немає, але на перші повідомлення про вибухи вже відреагував радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Раніше 16 серпня чули вибухи у Криму у Джанкойському районі. За попередньою інформацією, у смт Азовське здетонував черговий склад боєприпасів окупантів.

У російському Міноборони заявили, що відбулася детонація боєприпасів у селі Майське теж Джанкойського району. Воно розташоване неподалік селища Азовське.

Фото: RoksolanaКрымUA