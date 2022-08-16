Серпень, 16 в 7:29

У тимчасово окупованому Криму чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, детонує черговий склад боєприпасів окупантів у смт Азовське Джанкойського району.

Місцеві пабліки публікують відео, на яких видно, що в небо здіймається густий чорний стовп диму.

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Також місцеві Telegram-канали повідомляють, що могла вибухнути електрична підстанція. Однак офіційної інформації про вибухи в Криму немає.

Тим часом голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав, що у селищі Азовське Джанкойського району влучили у сховище боєприпасів окупантів.

За його словами, вибухи лунають протягом години. Крім того, Чубаров повідомляє про влучання по військовій частині окупантів.

До слова, селище міського типу Азовське розташоване за 20 км від міста Джанкой у Криму.

Азовське на карті

Селище міського типу Азовське також розташоване неподалік Новофедорівки (приблизно за 18 км). Саме у Новофедорівці на аеродромі Саки 9 серпня пролунали потужні вибухи.

Очевидці повідомляли, що горіли склади з боєприпасами та злітна смуга. 10 серпня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення дев’яти ворожих літаків у тимчасово окупованому Криму.

Фото: Типовий Джанкой