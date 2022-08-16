Август, 16 в 17:21

На российской авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района во временно оккупированном Крыму было 24 российских самолета.

Об этом сообщил руководитель Bellingcat Христо Грозев в социальной сети Twitter.

По его информации, на авиабазе было 12 самолетов СУ-24М и 12 самолетов Су-25СМ, входивших в состав ВМФ России.

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После обеда 16 августа российские СМИ с ссылкой на очевидцев сообщили о клубах черного дыма над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района.

Местные жители отметили, что до этого со стороны военного объекта в Гвардейском прогремели несколько взрывов.

Ранее, 16 августа, слышали взрывы в Крыму в Джанкойском районе. По предварительной информации, в пгт Азовское сдетонировал очередной склад боеприпасов оккупантов.

В российском Минобороны заявили, что произошла детонация боеприпасов в селе Майское тоже Джанкойского района.

Источник: Bellingcat