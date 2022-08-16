Август, 16 в 14:20

Во временно оккупированном Крыму раздаются новые взрывы. Российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о клубах черного дыма над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района.

По словам местных жителей, ранее на территории военного объекта раздалось несколько взрывов.

Обновлено в 14.20. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров пишет, что есть многочисленные подтверждения о взрывах на авиабазе в Гвардейском.

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По словам Чубарова, в Крыму настоящая паника среди оккупантов и их прислужников.

Российское издание Коммерсант пишет, что российские оккупационные ведомства и стражи порядка проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.

Пока официальной информации о подтверждении взрывов на авиабазе в пгт Гвардейское нет, но на первые сообщения о взрывах уже отреагировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Ранее, 16 августа, слышали взрывы в Крыму в Джанкойском районе. По предварительной информации, в пгт Азовское сдетонировал очередной склад боеприпасов оккупантов.

В российском Минобороны заявили, что произошла детонация боеприпасов в селе Майское тоже Джанкойского района. Оно расположено недалеко от поселка Азовское.

Фото: RoksolanaКрымUA