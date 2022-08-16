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Факти / Україна

Вибухи у Криму: журналісти назвали кількість літаків РФ на авіабазі у Гвардійському

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
російські літаки СУ-24М
Фото: Depositphotos

На російській авіабазі у селищі Гвардійське Сімферопольського району у тимчасово окупованому Криму було 24 російських літаки.

Про це повідомив керівник Bellingcat Христо Грозєв у соціальній мережі Twitter.

За його інформацією, на авіабазі було 12 літаків СУ-24М та 12 літаків Су-25СМ, що входили до складу ВМФ Росії.

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Після обіду 16 серпня російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомили про клуби чорного диму над військовою авіабазою у смт Гвардійське Сімферопольського району.

Місцеві мешканці зазначили, що до цього з боку військового об’єкту у Гвардійському пролунало кілька вибухів.

Раніше 16 серпня чули вибухи у Криму у Джанкойському районі. За попередньою інформацією, у смт Азовське здетонував черговий склад боєприпасів окупантів.

У російському Міноборони заявили, що відбулася детонація боєприпасів у селі Майське теж Джанкойського району.

Джерело: Bellingcat 

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