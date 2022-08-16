Вибухи у Криму: журналісти назвали кількість літаків РФ на авіабазі у Гвардійському
На російській авіабазі у селищі Гвардійське Сімферопольського району у тимчасово окупованому Криму було 24 російських літаки.
Про це повідомив керівник Bellingcat Христо Грозєв у соціальній мережі Twitter.
За його інформацією, на авіабазі було 12 літаків СУ-24М та 12 літаків Су-25СМ, що входили до складу ВМФ Росії.
Після обіду 16 серпня російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомили про клуби чорного диму над військовою авіабазою у смт Гвардійське Сімферопольського району.
Місцеві мешканці зазначили, що до цього з боку військового об’єкту у Гвардійському пролунало кілька вибухів.
Раніше 16 серпня чули вибухи у Криму у Джанкойському районі. За попередньою інформацією, у смт Азовське здетонував черговий склад боєприпасів окупантів.
У російському Міноборони заявили, що відбулася детонація боєприпасів у селі Майське теж Джанкойського району.
Джерело: Bellingcat