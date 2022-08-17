Мали їхати на Харківщину: у Бєлгороді військові зґвалтували трьох дівчат 14, 15, та 17 років

Серпень, 17 в 19:14

У черговій перехопленій ГУР Міноборони розмові окупант розповідає матері, що всі 30 осіб його співслужбовців, які зараз перебувають на Харківщині, написали заяву на звільнення.

– Навіть командир мого… всі на відмову підписали. Усі 30 осіб. За нами вже другий день бігають …опи лижуть, кажуть, давайте ми вас у відпустку на 10 днів відпустимо. Я сказав, що якщо мене у відпустку пустять, я не приїду назад, – розповідає російський військовий.

Також він каже, що ті військові, які мали приїхати на їхнє місце, зґвалтували трьох дівчаток – 14, 15 та 17 років.

– Зараз, які мали приїхати нас поміняти люди, у Бєлгороді зґвалтували трьох дівчаток – 14, 15 та 17 років. Через це сюди нікого не відправляють більше. Тому що вони людей ґвалтують.

Також у розмові мати окупанта каже, що у Росії змушують підписувати контракт.

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Джерело: ГУР Міноборони