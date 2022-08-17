Серпень, 17 в 15:09

Часткове повернення акцизу на пальне суттєво не вплине на роздрібні ціни.

Про це під час брифінгу заявив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він зазначив, що “не буде стрибка цін АЗС”, а також нагадав, що у світі продовжують падати ціни на нафту.

– Вчора були гарні новини, що нафта впала до $92 за барель, відповідно ціни на нафтопродукти зараз попадають на світовому ринку. Ціни закупівельні будуть знижуватися. І зараз дуже гарний момент, щоб ввести ці акцизи. І для споживача це пройде непомітно, – сказав експерт.

Він зазначив, що податки з пального у світі є дуже потужним джерелом надходжень до держбюджетів.

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За словая Куюна, пропозиція Кабміну встановити однакові акцизи на бензин, дизпаливо та автогаз, який складатиме близько 4 грн на літр, є правильним.

– Це 8% від ціни бензину або дизпалива і більше 10% на скраплений газ. Це податкове навантаження невелике, – сказав він.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні €100/1000 л.

До повномасштабного вторгнення ставки на бензин і дизель становили €213,5 та €139,5 відповідно, тобто майже у два та півтора раза більше.