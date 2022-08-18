Август, 18 в 6:04

Утром 18 августа российские оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Холодногорскому районам Харькова.

По словам городского главы областного центра Игоря Терехова, в 04:32 был первый, а затем – еще минимум четыре ракетных удара по городу.

– Взрывов было не менее пяти, так что география попаданий может расшириться. Информация еще уточняется, – отметил Игорь Терехов.

В Холодногорском районе после обстрела вспыхнул мощный пожар – горит административное здание.

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По словам руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, оно начало обваливаться.

Также охватило огнем около полутора десятков машин, находившихся возле этого здания.

Ранения получили пятеро человек, среди них – ребенок.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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