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Факты / Украина

Харьков подвергся очередному ракетному обстрелу. Среди пострадавших есть ребенок

Татьяна Забожко, редактор ленты
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

Утром 18 августа российские оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Холодногорскому районам Харькова.

По словам городского главы областного центра Игоря Терехова, в 04:32 был первый, а затем – еще минимум четыре ракетных удара по городу.

– Взрывов было не менее пяти, так что география попаданий может расшириться. Информация еще уточняется, – отметил Игорь Терехов.

В Холодногорском районе после обстрела вспыхнул мощный пожар – горит административное здание.

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По словам руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, оно начало обваливаться.

Также охватило огнем около полутора десятков машин, находившихся возле этого здания.

Ранения получили пятеро человек, среди них – ребенок.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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