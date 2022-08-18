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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Генсек ООН в Украине и удары РФ по общежитию в Харькове: что происходит на 176-й день войны (онлайн)

Генсек ООН в Украине и удары РФ по общежитию в Харькове: что происходит на 176-й день войны (онлайн)

Украина может наносить удары по российским позициям в Крыму, заявил Министр обороны Алексей Резников.

В ближайшее время на всем фронте будут острые события, заявил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

ВСУ ракетным ударом уничтожили базу российских оккупантов в Новой Каховке Херсонской области.

Под вечер 17 августа оккупанты обстреляли общежитие в Салтовском районе Харькова. По меньшей мере, шесть погибших, известно о 10 пострадавших.

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00:25 - 18 августа

Российские захватчики на фронте попали в стратегический тупик. Так, у них нет продвижения или же они микроскопичны.

В то же время, есть продвижение в обратную сторону, куда противника сдвинули ВСУ. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, сколько бы армия РФ не прилагала усилия на фронте, “все равно в Крыму все взрывается. В Херсонской области тоже все взрывается”.

— Произошло то, что называется священным словом для российского командования – перегруппировка. Частичная. И они попытались сходить еще в несколько атак. Закономерно, ничего не произошло ни в Харькове, ни на Изюмском направлении, ни на Славянском, ни на Северском, — отметил он.

Также были неудачные попытки наступления на Нью-Йорк, Опытное, Веселое в районе Авдеевки, Пески, Александровку, Старомихайловку.

С помощью карты Арестович объяснил, что Россия попала в стратегический тупик.

– Красная линия – это линия, которую они удерживают сейчас, на 15 августа. А черная – это с которой они стартовали 10 июля. Вот так выглядит стратегический тупик. Не то, что нет продвижения или микроскопические, а продвижение есть в обратную сторону, куда мы их сдвинули. То есть через месяц и пять дней — ничего, — подчеркнул он.

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