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Российские захватчики на фронте попали в стратегический тупик. Так, у них нет продвижения или же они микроскопичны.

В то же время, есть продвижение в обратную сторону, куда противника сдвинули ВСУ. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, сколько бы армия РФ не прилагала усилия на фронте, “все равно в Крыму все взрывается. В Херсонской области тоже все взрывается”.

— Произошло то, что называется священным словом для российского командования – перегруппировка. Частичная. И они попытались сходить еще в несколько атак. Закономерно, ничего не произошло ни в Харькове, ни на Изюмском направлении, ни на Славянском, ни на Северском, — отметил он.

Также были неудачные попытки наступления на Нью-Йорк, Опытное, Веселое в районе Авдеевки, Пески, Александровку, Старомихайловку.

С помощью карты Арестович объяснил, что Россия попала в стратегический тупик.