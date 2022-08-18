Харків зазнав чергового ракетного обстрілу. Серед постраждалих є дитина
Уранці 18 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по Слобідському та Холодногірському районах Харкова.
За словами міського голови обласного центру Ігоря Терехова, о 04:32 був перший, а потім – ще мінімум чотири ракетні удари по місту.
– Вибухів було не менше п’яти, тож географія влучань може розширитися. Інформація ще уточнюється, – зазначив Ігор Терехов.
У Холодногірському районі після обстрілу спалахнула потужна пожежа – горить адміністративна будівля.
За словами керівництва Держслужби з надзвичайних ситуацій, вона почала обвалюватись.
Також охопило вогнем близько півтора десятка машин, що були біля цієї будівлі.
Поранення дістали п’ятеро осіб, серед них – дитина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу.
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