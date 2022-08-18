Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Харків зазнав чергового ракетного обстрілу. Серед постраждалих є дитина

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

Уранці 18 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по Слобідському та Холодногірському районах Харкова.

За словами міського голови обласного центру Ігоря Терехова, о 04:32 був перший, а потім – ще мінімум чотири ракетні удари по місту.

– Вибухів було не менше п’яти, тож географія влучань може розширитися. Інформація ще уточнюється, – зазначив Ігор Терехов.

У Холодногірському районі після обстрілу спалахнула потужна пожежа – горить адміністративна будівля.

Зараз дивляться

За словами керівництва Держслужби з надзвичайних ситуацій, вона почала обвалюватись.

Також охопило вогнем близько півтора десятка машин, що були біля цієї будівлі.

Поранення дістали п’ятеро осіб, серед них – дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка