Серпень, 18 в 6:04

Уранці 18 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по Слобідському та Холодногірському районах Харкова.

За словами міського голови обласного центру Ігоря Терехова, о 04:32 був перший, а потім – ще мінімум чотири ракетні удари по місту.

– Вибухів було не менше п’яти, тож географія влучань може розширитися. Інформація ще уточнюється, – зазначив Ігор Терехов.

У Холодногірському районі після обстрілу спалахнула потужна пожежа – горить адміністративна будівля.

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За словами керівництва Держслужби з надзвичайних ситуацій, вона почала обвалюватись.

Також охопило вогнем близько півтора десятка машин, що були біля цієї будівлі.

Поранення дістали п’ятеро осіб, серед них – дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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