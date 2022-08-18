Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Оккупанты ночью ударили по Запорожью с РСЗО: что известно

Валентина Летяк, редактор ленты
Обстріли Запоріжжя

Российские оккупанты 18 августа около 03:00 нанесли ракетный удар по Запорожью из Васильевского района.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, враг, вероятно, применил ракетные системы залпового огня.

Сейчас смотрят

– Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе. Объект получил незначительные разрушения, – уточнил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Олександр Старух

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка