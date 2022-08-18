Август, 18 в 10:50

Российские оккупанты 18 августа около 03:00 нанесли ракетный удар по Запорожью из Васильевского района.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, враг, вероятно, применил ракетные системы залпового огня.

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– Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе. Объект получил незначительные разрушения, – уточнил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Олександр Старух