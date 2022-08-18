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Факти / Україна

Окупанти вночі вдарили по Запоріжжю з РСЗВ: що відомо

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Обстріли Запоріжжя

Російські окупанти 18 серпня близько 03:00 завдали ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, ворог, ймовірно, застосував ракетні системи залпового вогню.

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– Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об’єкт зазнав незначних руйнувань, – уточнив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Олександр Старух

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