Серпень, 18 в 10:50

Російські окупанти 18 серпня близько 03:00 завдали ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, ворог, ймовірно, застосував ракетні системи залпового вогню.

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– Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об’єкт зазнав незначних руйнувань, – уточнив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Олександр Старух