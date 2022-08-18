Окупанти вночі вдарили по Запоріжжю з РСЗВ: що відомо
Російські окупанти 18 серпня близько 03:00 завдали ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
За його словами, ворог, ймовірно, застосував ракетні системи залпового вогню.
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– Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі. Об’єкт зазнав незначних руйнувань, – уточнив він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Олександр Старух