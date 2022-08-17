Ракетные удары РФ по Харькову, Николаеву и Житомирщине: что происходит на 175-й день войны
Россия нанесла ракетные удары по Харькову, Николаеву, Херсону, Мелитополю.
Под обстрелы попал Орехов Запорожской области, в результате чего погибла местная жительница, а 6 человек получили ранения.
В Житомирской области оккупанты ударили ракетами по военному аэродрому.
В Крыму горела военная часть и детонировали боеприпасы.
Кроме того, ВСУ уничтожили базу оккупантов в Лисичанске. Они находились в бывшем здании СБУ.
Угроза наступления со стороны Беларуси существует, но вряд ли она сможет изменить ход войны.
Об этом заявил военный эксперт, аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.
– Отрицать угрозу ракетных ударов с белорусского направления нельзя. Об этом постоянно говорит Генштаб. Следует понимать, что сохраняется угроза ракетных ударов. Если же говорить о наступлении со стороны Беларуси, которое могло бы изменить ход войны в пользу России, это маловероятно. Полностью исключать нельзя, но — меньше чем 50% и он не переломит ход войны. Если 300 тыс. нас не переломило, не уничтожило, то 12-15 тыс. – это смешно, – сказал он.
Военный эксперт Олег Катков заявил, что Россия готова к уничтожению Крымского моста и уже нашла альтернативы переправе техники через Мариуполь и Мелитополь.
— Уничтожение Крымского моста произойдет рано или поздно. На мой взгляд, россияне уже были готовы к его ликвидации. Оккупанты защитили Крымский мост настолько, насколько могли. Поэтому, если господин Данилов говорит об уничтожении Крымского моста, россияне стягивают туда всю защиту, а мы бьем по аэродрому – это значит, что все сработало, — отметил он.