Ракетные удары РФ по Харькову, Николаеву и Житомирщине: что происходит на 175-й день войны

Угроза наступления со стороны Беларуси существует, но вряд ли она сможет изменить ход войны.

Об этом заявил военный эксперт, аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

– Отрицать угрозу ракетных ударов с белорусского направления нельзя. Об этом постоянно говорит Генштаб. Следует понимать, что сохраняется угроза ракетных ударов. Если же говорить о наступлении со стороны Беларуси, которое могло бы изменить ход войны в пользу России, это маловероятно. Полностью исключать нельзя, но — меньше чем 50% и он не переломит ход войны. Если 300 тыс. нас не переломило, не уничтожило, то 12-15 тыс. – это смешно, – сказал он.