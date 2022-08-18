Ракетный удар по общежитию в Харькове: количество пострадавших возросло до 17
Количество пострадавших от вечерних обстрелов общежития в Салтовском районе Харькова возросло до 17.
Среди раненых есть 11-летний ребенок.
Один человек находится в тяжелом состоянии, состояние других пострадавших врачи оценивают как среднее.
– Всем раненым в больницах оказывают всю необходимую помощь. Они снабжены всеми нужными медикаментами, – отметил городской глава Харькова Игорь Терехов.
Унесла вражеская атака жизни семи человек.
– Харькову, к большому сожалению, очень не повезло с соседом. Но повезло с людьми, проживающими в городе.
Никто не остался равнодушным к той трагедии, которая произошла в прошлый вечер – добавил мэр областного центра.
В настоящее время спасатели продолжают поисковые работы. Медики областного Центра экстренной медицинской помощи также дежурят на месте.
По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, в трехэтажный жилой дом на Салтовке оккупанты попали ракетой из комплекса Искандер.
Здание подверглось ужасным разрушениям.
Всем, кто остался без крова после этого обстрела, уже предоставлено жилье.
– Россияне жестоко и целенаправленно попали по гражданским. А теперь в своих так называемых СМИ распространяют очередные фейки о “военных объектах”.
Ни одного военного объекта. Только гражданские, среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только изверги! – подчеркнул Олег Синегубов.
Информация об обстреле многоэтажки в Салтовском районе Харькова появилась в полдесятого вечера 17 августа.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов
Фото: Кирилл Тимошенко