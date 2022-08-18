Август, 18 в 7:01

Количество пострадавших от вечерних обстрелов общежития в Салтовском районе Харькова возросло до 17.

Среди раненых есть 11-летний ребенок.

Один человек находится в тяжелом состоянии, состояние других пострадавших врачи оценивают как среднее.

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– Всем раненым в больницах оказывают всю необходимую помощь. Они снабжены всеми нужными медикаментами, – отметил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Унесла вражеская атака жизни семи человек.

– Харькову, к большому сожалению, очень не повезло с соседом. Но повезло с людьми, проживающими в городе. Никто не остался равнодушным к той трагедии, которая произошла в прошлый вечер – добавил мэр областного центра.

В настоящее время спасатели продолжают поисковые работы. Медики областного Центра экстренной медицинской помощи также дежурят на месте.

По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, в трехэтажный жилой дом на Салтовке оккупанты попали ракетой из комплекса Искандер.

Здание подверглось ужасным разрушениям.

Всем, кто остался без крова после этого обстрела, уже предоставлено жилье.

– Россияне жестоко и целенаправленно попали по гражданским. А теперь в своих так называемых СМИ распространяют очередные фейки о “военных объектах”. Ни одного военного объекта. Только гражданские, среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только изверги! – подчеркнул Олег Синегубов.

Информация об обстреле многоэтажки в Салтовском районе Харькова появилась в полдесятого вечера 17 августа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов

Фото: Кирилл Тимошенко