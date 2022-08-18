Август, 17 в 22:40

Российские захватчики вечером 17 августа снова обстреляли Харьков.

Обновлено в 22.39. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что количество погибших и раненых в результате обстрела Салтовки возросло: шесть человек погибли, 16 — получили ранения.

Обновлено в 22.36. Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Харькова. По его словам, оккупанты попали в общежитие. В результате этого здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливают.

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— Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим, — подчеркнул он.



Обновлено в 22.16. Городской глава Харькова сообщил о трех погибших и 10 раненых в результате обстрела Салтовского района Харькова.

Спасатели и медики экстренной помощи работают на месте.

Ранее он сообщал об обстрелах города.

— Снова обстрел Салтовского района. Предварительно, прилет возле жилой многоэтажки. Будьте осторожны, соблюдайте правила двух стен, – отметил он.

Затем он уточнил, что на месте прилета сильный пожар в жилом здании. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

Напомним, что 17 августа около 05.00 Штаб обороны Харькова зафиксировал запуск более пяти ракет из российского Белгорода.

Одна из ракет ударила по Слободскому району Харькова, повредив жилые дома.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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