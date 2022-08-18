Ракетний удар по гуртожитку в Харкові: кількість постраждалих зросла до 17

Серпень, 18 в 7:01

Кількість постраждалих від вечірнього обстрілу гуртожитку в Салтівському районі Харкова зросла до 17.

Серед поранених є 11-річна дитина.

Один чоловік перебуває у важкому стані, стан інших постраждалих лікарі оцінюють як середній.

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– Усім пораненим у лікарнях надають усю необхідну допомогу. Вони забезпечені всіма потрібними медикаментами, – зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Забрала ворожа атака життя семи людей.

– Харкову, на превеликий жаль, дуже не пощастило із сусідом. Але пощастило з людьми, які проживають у місті. Ніхто не залишився байдужим до тієї трагедії, що сталася минулого вечора, – додав мер обласного центру.

Нині рятувальники продовжують пошукові роботи. Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги також чергують на місці.

За попередньою інформацією від керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у триповерховий житловий будинок на Салтівці окупанти влучили ракетою із комплексу Іскандер.

Будівля зазнала жахливих руйнувань.

Усім, хто залишився без даху над головою після цього обстрілу, вже надано житло.

– Росіяни жорстоко й цілеспрямовано влучили по цивільних. А тепер у своїх так званих ЗМІ поширюють чергові фейки про “військові об’єкти”. Жодного військового об’єкту. Виключно цивільні, серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди! – наголосив Олег Синєгубов.

Інформація про обстріл багатоповерхівки в Салтівському районі Харкова з’явилася о пів на десяту вечора 17 серпня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов

Фото: Кирило Тимошенко